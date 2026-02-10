PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in unbewohntes Haus

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag einen Einbruch in ein Wohnhaus in der "Heidenhalde" gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter durch die Garage Zugang zu dem derzeit unbewohnten Anwesen. Sie brachen eine Tür auf und durchwühlten die Räume.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Ob etwas gestohlen wurde, steht ebenfalls noch nicht fest. Zurück blieb der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür. Hinweise auf verdächtige Personen, die in den vergangenen Tagen in Krickenbach aufgefallen sind, nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

