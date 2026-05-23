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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag (22.05.2026) um 14.30 Uhr meldeten Zeugen auf der Milter Straße zwischen Milte und Warendorf ein Auto das in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Polizisten konnten das Fahrzeug in Warendorf anhalten und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um eine 47-Jährigen aus Unna. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Die zunächst von dem Mann angegebenen Personalien waren falsch. Als die richtigen Daten ermittelt wurden stellte sich heraus, dass der 47-Jährige wegen anderer Delikte gesucht wurde und sein Führerschein zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Aufgrund des offenen Haftbefehls wurde er festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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