Warendorf (ots) - Am 24.05.2026 kam es gegen 21.06 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Im Rahmen einer Eigengefährdungslage konnte der Störer durch angeforderte Spezialkräfte in Gewahrsam genommen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bürger. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

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