POL-WAF: Ahlen. Vermisste 13-Jährige
Warendorf (ots)
Die 13-jährige Ahlener ist seit dem Morgen des 18.05.2026 von der elterlichen Wohnung aus vermisst.
Nähere Informationen zur Personenfahndung sind unter folgendem Link zu entnehmen:
https://polizei.nrw/fahndung/204064
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?
Hinweis nimmt die Polizei Ahlen telefonisch unter 02382 / 965-0 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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