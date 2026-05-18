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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vermisste 13-Jährige

Warendorf (ots)

Die 13-jährige Ahlener ist seit dem Morgen des 18.05.2026 von der elterlichen Wohnung aus vermisst.

Nähere Informationen zur Personenfahndung sind unter folgendem Link zu entnehmen:

https://polizei.nrw/fahndung/204064

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweis nimmt die Polizei Ahlen telefonisch unter 02382 / 965-0 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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