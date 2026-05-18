POL-WAF: Ahlen. Kontrollen in der Fußgängerzone
Warendorf (ots)
Am Freitag (15.5.2026) und am Samstag (16.5.2026) kontrollierten Einsatzkräfte temporär den Verkehr in der Ahlener Fußgängerzone, was von vielen Passanten positiv bewertet wurde. Denn trotz eindeutiger Regelung fahren dort täglich Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer. Dabei kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit den Fußgängern. Insgesamt wurden 18 Fahrradfahrer und sieben E-Scooter-Fahrer mit einem Verwarngeld (25,- bzw. 50,- Euro) verwarnt. Die Polizei behält sich vor, weiterhin in unregelmäßigen Abständen dort zu kontrollieren und bei festgestellten Verstößen konsequent einzuschreiten.
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