POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Freitag, 15.5.2026 kam es kurz vor Mitternacht zu einem Angriff auf zwei Männer in der Hellfried-Bage-Straße in Telgte. Drei Männer - ein Telgter, ein Heringsdorfer und ein Berliner - waren zuvor auf dem Weinfest und wurden auf dem Heimweg von zwei anderen Männern verfolgt. Als der 31-Jährige aus Heringsdorf die beiden Verfolger ansprach, wurde er zunächst von einem, dann von beiden ...

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