Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Männer verfolgt und angegriffen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 15.5.2026 kam es kurz vor Mitternacht zu einem Angriff auf zwei Männer in der Hellfried-Bage-Straße in Telgte. Drei Männer - ein Telgter, ein Heringsdorfer und ein Berliner - waren zuvor auf dem Weinfest und wurden auf dem Heimweg von zwei anderen Männern verfolgt. Als der 31-Jährige aus Heringsdorf die beiden Verfolger ansprach, wurde er zunächst von einem, dann von beiden Tatverdächtigen geschlagen. Der 27-jährige Berliner versuchte einzugreifen und die Beteiligten zu trennen. Nun wurde auch er geschlagen. Plötzlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zu den Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Einer der Unbekannten ist 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, kurze braune Haare und trug eine blau/schwarze Jeans. Der Zweite ist 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat lockige längere braune Haare und trug einen Pullover.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen, die sich auf dem Weinfest aufgehalten und dort die beiden Männer beleidigt haben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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