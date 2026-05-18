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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Auseinandersetzungen kurz hintereinander

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.6.2026 kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Auseinandersetzungen vor einem Lokal in der Ruggestraße in Oelde.

Gegen 1.50 Uhr verließen drei Männer die Bar. Dort hatten sie zuvor eine Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe. Diese folgte den Warendorfern und griff sie an. Hierbei wurden die 49, 66 und 69 Jahre alten Männer leicht verletzt. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Sie sind geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zwei von ihnen haben eine athletische Figur und sind etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Der Dritte ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß.

Gegen 2.30 Uhr saß ein 28-jähriger Oelder gemeinsam mit einem Unbekannten vor dieser Bar. Plötzlich habe der Mann den 28-Jährigen beleidigt, zu Boden geworfen und geschlagen. Anschließend habe der Mann dem Oelder ein Messer gezeigt, welches dieser in der Hosentasche gehabt habe. Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt, russischer Herkunft, hat einen Schnurbart, trug ein braunes Basecap und war auf einem E-Scooter unterwegs.

Wer hat den jeweiligen Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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