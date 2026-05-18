POL-WAF: Ahlen. Mehrere Aufbrüche in einer Kleingartenanlage

Warendorf (ots) - Erneut kam es am Wochenende in Ahlen zu zwei Bränden. Am Samstag, 16.5.2026 wurde gegen 0.45 Uhr ein Feuer an einem Klettergerüst eines öffentlichen Spielplatzes in der Schützenstraße gemeldet. Zeugen gaben an, dass sich dort vier dunkel gekleidete Jugendliche aufgehalten hätten. Der zweite Brand ereignete sich am Sonntag, 17.5.2026 und wurde gegen 3.30 Uhr auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring ...

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