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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Aufbrüche in einer Kleingartenanlage

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 15.5.2026, 17.30 Uhr und Samstag, 16.5.2026, 9.00 Uhr brachen Unbekannte mindesten drei Gebäude einer Kleingartenanlage in Ahlen, Parkstraße auf. Der oder die Täter stahlen Werkzeuge sowie einen Staubsauer. Letzterer wurde im Nahbereich aufgefunden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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