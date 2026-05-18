Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Brände am Wochenende

Warendorf (ots)

Erneut kam es am Wochenende in Ahlen zu zwei Bränden. Am Samstag, 16.5.2026 wurde gegen 0.45 Uhr ein Feuer an einem Klettergerüst eines öffentlichen Spielplatzes in der Schützenstraße gemeldet. Zeugen gaben an, dass sich dort vier dunkel gekleidete Jugendliche aufgehalten hätten. Der zweite Brand ereignete sich am Sonntag, 17.5.2026 und wurde gegen 3.30 Uhr auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring entdeckt. Hier wurden Holzscheite in einer Metallmülltonne angesteckt. Die Mülltonne ist an der dortigen Turnhalle angebracht. In beiden Fällen kümmerten sich Kräfte der Feuerwehr um die Brände. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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