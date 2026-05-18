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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannte griffen Mann an - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 15.5.2026, gegen 12.45 Uhr griffen Unbekannte einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Beckum, Grevenbrede an. Das Trio hielt den 27-Jährigen fest und schubste ihn. Als sich der Madrilene wehrte, wurde er mit Pfefferspray besprüht. Dadurch wurde der Angegriffene leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in einer dunklen Audi A 4 Limousine.

Zu den männlichen Flüchtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Tatverdächtiger eins: Asiatischer Phänotyp, dick, circa 1,65 Meter groß, war mit einem schwarzen ZIP-Hoodie bekleidet.

Tatverdächtiger zwei: Westasiatischer Phänotyp, schwarzer Vollbart, braune Haut, mit einer schwarzen Jacke bekleidet, circa 1,72 Meter groß.

Tatverdächtiger drei: Nordafrikanischer Phänotyp, mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Basecap bekleidet, circa 1,85 Meter groß.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder der dunklen Audi A 4 Limousine machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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