Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Rauchentwicklung über Lagerhalle

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.5.2026, gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei über einen Feuerwehreinsatz auf dem Brinkweg in Vorhelm informiert. Ein Anwohner hatte einen ungewöhnlichen Geruch und eine Rauchentwicklung über dem Dach einer Lagerhalle wahrgenommen. Daraufhin hatte er die Feuerwehr informiert. Kräfte der Feuerwehr betraten das Objekt. Sie stellten erhöhte CO-Werte und unterschiedliche Behältnisse unbekannten Inhalts fest. Daraufhin forderte die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte an. Ebenso war das Ordnungsamt der Stadt Ahlen vor Ort. In Betrieb befindliche Gasbehältnisse wurden deaktiviert, das Gebäude gelüftet, erste Proben genommen. Aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte wurde der Bereich des Einsatzortes gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Polizei beschlagnahmte die Lagerhalle. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen sowie die Untersuchung des Inhalts der aufgefundenen Behältnisse angestoßen.

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