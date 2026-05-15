Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) um 21.40 Uhr beobachteten Zeugen auf der Bahnhofstraße in Oelde wie eine Mann sich mit Werkzeug am Schloss eines Pedelec zu schaffen machte. Als die Zeugen den Mann ansprachen flüchtete dieser zu Fuß. Die Zeugen verfolgten ihn und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Flüchtigen antreffen und überprüfen. Hierbei stellten sie fest das der 43-jährige Oelder gesucht wurde. Aufgrund eines offenen Haftbefehles nahmen die Polizisten ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Außerdem leiteten sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls ein.

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