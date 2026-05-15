Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) um 18.55 Uhr kam es in Sassenberg auf der Karl-Leisner-Straße zu einem Alleinunfall. Ein 18-Jähriger aus Sassenberg befuhr mit einem Auto die Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen geparkten Pkw und kam in einer Hecke zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der junge Mann betrunken war und unter Drogeneinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell