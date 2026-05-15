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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Radfahrer bei Unfall alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) um 16.30 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde an der Einmündung Hohe Straße / Surfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Fahrrad die Hohe Straße und bog nach rechts in die Straße Surfeld ab. Hierbei stieß er gegen den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Ennigerlohers. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest das er Alkohol getrunken hatte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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