PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 14 Uhr kam es in Drensteinfurt-Rinkerode an der Einmündung B54 / Alte Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Radfahrer. Der 67-Jährige aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Rennrad den Radweg an der B54 in Richtung Drensteinfurt. Eine 79-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die B54 aus Richtung Drensteinfurt kommend und bog nach rechts auf die Alte Dorfstraße ab. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß mit Radfahrer wodurch dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:18

    POL-WAF: Beelen. Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (14.05.2026) um 22.40 Uhr kam es in Beelen auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Westkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz und versuchte hierbei über einen Geh- und Radweg zu fahren. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen eine Laterne, einen Zaun und auf der anderen Seite gegen die Hausfassade des Geschäftes. ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:15

    POL-WAF: Ahlen. Schwarzer Mercedes flüchtet von Unfallstelle

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.05.2026) um 14.40 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung Schachtstraße / Wetterweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Schachtstraße in Richtung August-Kirchner Straße. An der Einmündung des Wetterweges kam aus diesem ein schwarzer Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Beifahrer des Mercedes stieg aus und bot dem Ahlener ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:14

    POL-WAF: Ahlen. Braunen Opel angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (13.05.2026) 07.30 Uhr bis Donnerstag (14.05.2026) 12.00 Uhr wurde am Westfalendamm in Ahlen ein geparkter Opel Adam hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren