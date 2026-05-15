Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 14 Uhr kam es in Drensteinfurt-Rinkerode an der Einmündung B54 / Alte Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Radfahrer. Der 67-Jährige aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Rennrad den Radweg an der B54 in Richtung Drensteinfurt. Eine 79-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die B54 aus Richtung Drensteinfurt kommend und bog nach rechts auf die Alte Dorfstraße ab. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß mit Radfahrer wodurch dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

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