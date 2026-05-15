Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer in Unfall verwickelt - über 1,9 Promille

Bad Blankenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein Fahrradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen sei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 23-Jähriger in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg gegen einen parkenden Pkw gefahren war. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab jedoch, dass der Fahrradfahrer mit über 1,9 Promille stark alkoholisiert unterwegs war.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem erfolgte im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme.

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