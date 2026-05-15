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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzer Mercedes flüchtet von Unfallstelle

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) um 14.40 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung Schachtstraße / Wetterweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Schachtstraße in Richtung August-Kirchner Straße. An der Einmündung des Wetterweges kam aus diesem ein schwarzer Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Beifahrer des Mercedes stieg aus und bot dem Ahlener einen kleinen Geldbetrag an. Als dieser ablehnte und die Polizei verständigte stieg der Unbekannte wieder in das Fahrzeug. Dieses entfernte sich anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße.

Der Beifahrer soll männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, 1.75 bis 1.80 Meter groß gewesen sein und hatte eine hagere Statur und schwarze, kurze Haare. Nach Angaben des Seniors könnte er türkischer Abstammung gewesen sein. Der Fahrer des Mercedes soll ungefähr gleich alt und könnte ebenfalls türkischer Abstammung gewesen sein.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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