POL-WAF: Drensteinfurt. Zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs
Warendorf (ots)
Am Dienstag (12.05.2026) um 15.30 Uhr führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Ein 22-jähriger Sendenhorster war jedoch doppelt so schnell (61 km/h vorwerfbare Geschwindigkeit). Bei seiner Kontrolle stellten die Polizisten jedoch fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein.
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