POL-WAF: Drensteinfurt. Zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.05.2026) um 11.50 Uhr kam es in Drensteinfurt-Rinkerode an der Kreuzung B58 / B54 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 57-Jähriger aus Everswinkel befuhr mit einem Sattelzug die B58 in Richtung Ascheberg. An der Kreuzung zur B54 fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel weiter. Auf der B54 stand zunächst ein 65-Jähriger aus Münster mit seinem Pkw in Richtung ...

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