Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.05.2026) um 11.50 Uhr kam es in Drensteinfurt-Rinkerode an der Kreuzung B58 / B54 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 57-Jähriger aus Everswinkel befuhr mit einem Sattelzug die B58 in Richtung Ascheberg. An der Kreuzung zur B54 fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel weiter. Auf der B54 stand zunächst ein 65-Jähriger aus Münster mit seinem Pkw in Richtung Herbern. Als die Ampel für ihn auf Grün schaltete fuhr er in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auflieger des Lkw. Der Münsteraner wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Polizisten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 57-Jährigen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 41.000 Euro geschätzt.

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