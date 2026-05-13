Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bei vermeintlichem Autokauf ausgeraubt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.05.2026) um 15.45 Uhr wurden zwei Männer Opfer eines Raubes durch eine Gruppe von sechs unbekannten Tätern. Die beiden Männer (29 Jahre aus Obertshausen und 28 Jahre aus Offenbach) hatten sich in Beckum-Neubeckum in der Wiesenstraße auf einem Parkplatz mit dem Verkäufer eines Pkw verabredet. Nach kurzer Zeit kam eine Gruppe von sechs Männern auf die Geschädigten zu. Einer sprühte dem 28-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, ein anderer bedrohte den 29-Jährigen mit einer Schusswaffe. Die Täter forderten die Herausgabe von Geld. Währenddessen war durch die anderen Täter die Seitenscheibe des Autos der beiden jungen Männer mit einem Stein eingeschlagen worden. Die Mittäter entwendeten aus dem Pkw eine Tasche, in der sich eine größere Bargeldsumme befand. Diese war für den beabsichtigten Autokauf vorgesehen. Die Tätergruppe flüchtete anschließend zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die beiden Haupttäter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, circa 28 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß, dunkle Haare und gebräunte Hautfarbe. Einer hatte eine kräftige Statur und einen Vollbart. Er trug einen weißen Pullover. Der andere war schlank, hatte einen kurzen Bart, eine Narbe auf der linken Wange und war schwarz gekleidet. Die Gruppe unterhielt sich untereinander in ausländischer (eventuell arabischer) Sprache.

Wer kennt die Personen oder hat die Gruppe im Bereich der Wiesenstraße oder dem Umfeld gesehen? Wer kann weitere verdächtige Angaben machen, möglicherweise zu einem Fahrzeug, das die Täter benutzt haben? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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