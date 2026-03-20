Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Optiker

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.03.2026, 18:45 Uhr, bis Freitag, 20.03.2026, 08:50 Uhr, kam zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Hauptstraße (Fußgängerzone) in Neustadt. Die bislang unbekannte Täterschaft zerstörte gewaltsam einen Teil der Schaufensterscheibe und entwendete mehrere Brillen der Auslage. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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