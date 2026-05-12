Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ladendieb zerstört bei Fluchtversuch Glastür

Warendorf (ots)

Am Montag (11.05.2026) um 17.20 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Ladendiebstahl. Als der Dieb das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Der Täter versuchte zu flüchten. Dabei ging eine Glastür im Eingangsbereich zu Bruch. Die Mitarbeiter konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihm handelte es sich um einen polizeibekannten 40-jährigen deutschen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock und Reizstoffspray, sowie Stoffe bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Die aufgefundenen Gegenstände wurde sichergestellt und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 40-Jährigen ein.

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