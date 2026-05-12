PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ladendieb zerstört bei Fluchtversuch Glastür

Warendorf (ots)

Am Montag (11.05.2026) um 17.20 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Ladendiebstahl. Als der Dieb das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Der Täter versuchte zu flüchten. Dabei ging eine Glastür im Eingangsbereich zu Bruch. Die Mitarbeiter konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihm handelte es sich um einen polizeibekannten 40-jährigen deutschen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock und Reizstoffspray, sowie Stoffe bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Die aufgefundenen Gegenstände wurde sichergestellt und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 40-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 08:44

    POL-WAF: Sassenberg. Blauer Corsa bei Unfallflucht beschädigt

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Sonntag (10.05.2026) 18 Uhr bis Montag (11.05.2026) 17.45 Uhr wurde in Sassenberg an der Straße Dreihüm ein geparkter Opel Corsa an der Front beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:43

    POL-WAF: Oelde. Schwarzen Corsa angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (11.05.2026) in der Zeit von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr wurde ein an der Wallstraße in Oelde geparkter Opel Corsa an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:42

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Montag (11.05.2026) um 10.40 Uhr kam es an der Einmündung Hauptstraße / Am Hellbach in Beckum-Neubeckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Geh-/ Radweg an der Hauptstraße von der Fritz-Reuter-Straße kommend in Richtung Am Hellbach. Eine 18-Jährige aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Pkw auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren