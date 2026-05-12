POL-WAF: Sassenberg. Blauer Corsa bei Unfallflucht beschädigt

Warendorf (ots) - Am Montag (11.05.2026) in der Zeit von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr wurde ein an der Wallstraße in Oelde geparkter Opel Corsa an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

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