Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (11.05.2026) um 10.40 Uhr kam es an der Einmündung Hauptstraße / Am Hellbach in Beckum-Neubeckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Geh-/ Radweg an der Hauptstraße von der Fritz-Reuter-Straße kommend in Richtung Am Hellbach. Eine 18-Jährige aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Pkw auf der Straße Am Hellbach und wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Rentner stürzte. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.100 Euro geschätzt.

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