POL-WAF: Sendenhorst. Wohnungseinbruch
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Donnerstag (07.05.2026) 20 Uhr bis Samstag (09.05.2026) 20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Südtor in Sendenhorst ein. Hierzu wurde die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und entwendeten unter anderem Schmuck. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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