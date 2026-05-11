Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Geschäft

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (08.05.2026) 11.30 Uhr bis Samstag (09.05.2026) 9 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Südstraße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Rückseite des Gebäudes Zutritt zum Geschäft. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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