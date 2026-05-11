POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 13 Uhr bis 13.45 Uhr wurde in Oelde im Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Straße In der Geist ein geparkter Renault Rafale vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

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