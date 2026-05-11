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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.05.2026) um 21.10 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Straße Im Elsken einen 46-jährigen Ahlener mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Später stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besaß. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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