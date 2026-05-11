POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag (08.05.2026) um 21.10 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Straße Im Elsken einen 46-jährigen Ahlener mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Später stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besaß. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
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