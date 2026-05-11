Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.05.2026) um 20.55 Uhr kam es in Ahlen am Konrad-Adenauer-Ring / Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Geh- / Radweg an der linken Straßenseite der Bergstraße aus Richtung Daimlerstraße kommend. Hierbei hielt er sein Mobiltelefon in einer Hand. Ein 27-Jähriger aus Beckum befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter Richtung vom Konrad-Adenauer-Ring kommend. In der Kurve des Radweges an der Kreuzung begegneten sich die Beiden. Um nicht mit dem Jugendlichen zusammen zu stoßen bremste der Radfahrer stark ab und stürzte hierbei. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

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