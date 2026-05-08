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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahndungserfolg nach diversen Diebstählen - Fahrradtaschendieb gestellt

Warendorf (ots)

Intensive Polizeiarbeit und wichtige Zeugenhinweise haben dazu geführt, dass eine Serie von Taschendiebstählen in Telgte geklärt ist.

Wie vermehrt berichtet, kam es im vergangenen halben Jahr zu diversen Diebstählen von Fahrradtaschen auf Telgter Stadtgebiet. Verschiedene polizeiliche Maßnahmen und Zeugenhinweise haben dazu geführt, dass in diesen Tagen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster, die Wohnung eines 49-jährigen Telgters durchsucht wurde. Die Beamten fanden ist der gesamten Wohnung über 50 gestohlene Taschen und Fahrradtaschen und stellten diese sicher. Ein Teil der Taschen kann diversen Anzeigen, die bei der Polizei eingegangen sind, zugeordnet werden.

Aktuell wurden allerdings mehr gestohlene Taschen sichergestellt, als gemeldet wurden. Wir suchen daher weitere Geschädigte, die den Diebstahl ihrer Tasche bisher noch nicht angezeigt haben. Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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