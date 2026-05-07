Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. VW Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (07.05.2026) einen schwarzen VW Golf in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 07.30 Uhr und 08.10 Uhr auf einem großen Parkplatz an der Waldenburger Straße und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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