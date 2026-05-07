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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. VW Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (07.05.2026) einen schwarzen VW Golf in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 07.30 Uhr und 08.10 Uhr auf einem großen Parkplatz an der Waldenburger Straße und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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