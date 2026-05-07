POL-WAF: Warendorf. VW Golf angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Donnerstag (07.05.2026) einen schwarzen VW Golf in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 07.30 Uhr und 08.10 Uhr auf einem großen Parkplatz an der Waldenburger Straße und wurde hinten links beschädigt.
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