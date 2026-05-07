PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.5.2026 fällt die Sprechstunde (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr) des Bezirksdienstes im Rathaus Neubeckum wegen einer Fortbildung aus.

In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 08:25

    POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Einbruch in Tankstelle - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Vier bislang Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (07.05.2026, 01.54 Uhr) in eine Tankstelle in Wadersloh-Diestedde eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Lange Straße, stahlen verschiedene Waren und flüchteten. Bei dem Fluchtauto handelt es sich vermutlich um einen weißen hochmotorisierten VW ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 08:05

    POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten sind am Mittwoch (06.05.2026, 12.00 Uhr) drei Alverskirchener schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Alverskirchen war auf der Hauptstraße in Everswinkel-Alverskirchen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er auf den Pkw einer, ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 07:44

    POL-WAF: Beckum. Hinweise zu Autofahrer erbeten

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter war am Mittwochmorgen (06.05.2026, 07.30 Uhr) auf der Hammer Straße in Beckum Richtung Dolberg unterwegs. Wenige Meter hinter einer dortigen Tankstelle scherte der Autofahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen aus und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden blauen Opel Combo eines 36-jährigen Hammers. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden am beteiligten Pkw zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren