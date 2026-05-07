Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.5.2026 fällt die Sprechstunde (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr) des Bezirksdienstes im Rathaus Neubeckum wegen einer Fortbildung aus.

In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

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