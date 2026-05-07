Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise zu Autofahrer erbeten

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter war am Mittwochmorgen (06.05.2026, 07.30 Uhr) auf der Hammer Straße in Beckum Richtung Dolberg unterwegs.

Wenige Meter hinter einer dortigen Tankstelle scherte der Autofahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen aus und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden blauen Opel Combo eines 36-jährigen Hammers.

Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden am beteiligten Pkw zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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