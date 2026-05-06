POL-WAF: WAdersloh-Diestedde. Mehrere Sachbeschädigungen am Sportplatz
Warendorf (ots)
Zwischen Freitagnachmittag (1.5.2026, 15.00 Uhr) und Montagmorgen (4.5.2026. 9.00 Uhr) wurden mehrere Gegenstände im Bereich des Sportplatzes in Diestedde, Am Schloss beschädigt. Und zwar ein Fahnenmast, ein Fenster einer Garage, ein Schaukasten sowie zwei Basketballkörbe. Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen und/oder den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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