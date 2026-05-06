Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Seniorin verhinderte Diebstahl zu ihrem Nachteil

Warendorf (ots)

Am Dienstagmittag (5.5.2026, 12.45 Uhr) sollte eine Seniorin in Telgte, Heidkamp bestohlen werden, was diese zu verhindern wusste. Eine Unbekannte in einem schwarzen Steppmantel hatte bei der Frau geschellt und um Geld gebettelt. Die hilfsbereite Telgterin händigte der Frau einen kleinen Geldbetrag aus. Dann fragte die schwarzhaarige Tatverdächtige nach Brot und folgt der Seniorin in ihr Haus. Als es nun ein weiteres Mal klingelte, ging die Telgterin zur Tür, wo eine weitere Unbekannte stand. Diesen Moment nutzte die Tatverdächtige und stahl das Portemonnaie aus der Handtasche der Seniorin. Dieser fiel der Diebstahl jedoch auf und sie überwältigte die Diebin. Es gelang ihr, ihre Geldbörse zurück zu erlangen. Daraufhin flüchteten das kriminelle Duo. Wer hat die beiden tatverdächtigen Frauen gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell