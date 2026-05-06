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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen zu drei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu drei verschiedenen Verkehrsunfallfluchten in Ahlen machen können.

Am Dienstag, 5.5.2026 fuhr ein Unbekannter um 17.00 Uhr gegen einen schwarzen VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Stockpieper stand. Ein etwa 60-Jahre alter Mann, schlank und grauhaarig, stand mit seinem schwarzen Kleinwagen vor der dortigen Packstation. Dann setzte er zurück und fuhr gegen den VW Tiguan. Hierbei entstand Sachschaden an der vorderen Fahrerseite. Zeugen konnten ein Teil des Kennzeichens des schwarzen Kleinwagens ablesen, das aus der Kombination WAF-RB bestehen soll. In dem Auto saß noch ein männlicher Beifahrer.

Auf demselben Parkplatz kam es zwischen 17.35 Uhr und 18.10 Uhr zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. In diesem Fall fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen dunklen VW Polo und beschädigte diesen an der vorderen Beifahrerseite.

Der dritte Fall geschah zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Gersteinstraße. Der braune Mazda MAZDA CX-30 stand in Höhe der Hausnummer 11 und wurde an der Fahrerseite beschädigt.

Wer hat den jeweiligen Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem jeweiligen Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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