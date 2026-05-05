POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Sonntag (03.05.2026) in ein Einfamilienhaus in Sendenhorst eingebrochen.
Zwischen 19.15 Uhr und 21.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Wolbecker Straße, stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend.
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