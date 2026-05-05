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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (03.05.2026) in ein Einfamilienhaus in Sendenhorst eingebrochen.

Zwischen 19.15 Uhr und 21.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Wolbecker Straße, stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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