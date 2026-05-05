Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Flucht nach Unfall - Kein Führerschein und berauscht

Warendorf (ots)

Für einen 27-jährigen Lippstädter ist der Montagmorgen (04.05.2026, 07.05 Uhr) sicher anders gestartet als geplant.

Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der B 58 in Wadersloh, kam aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Anschließend flüchtete er zu Fuß - konnte durch Polizisten aber kurze Zeit später gestellt werden.

Der 27-Jährige hat keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen, ein freiwilliger Drogenvortest war positiv.

Die Beamten ordneten ein Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf gut 5500 Euro geschätzt.

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