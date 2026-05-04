POL-WAF: Warendorf-Milte. Brand bei Erdbauunternehmen
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Montag (04.05.2026, 09.45 Uhr) zu einem Feuer in Warendorf-Milte gerufen worden.
Zunächst hieß es, mehrere Hallen würden brennen. Vor Ort zeigte sich, dass ein Bagger, der in einer Lagerhalle steht, in Vollbrand stand - das Feuer war nach aktuellen Informationen nach rund 30 Minuten größtenteils gelöscht. Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen, der Brandort nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort beschlagnahmt.
Da Betriebsstoffe in einen Abfluss gelaufen sind, wurde auch die Untere Wasserbehörde des Kreises Warendorf eingebunden. Auskünfte zur Sachschadenshöhe können derzeit noch nicht erteilt werden. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis in den Mittag bestehen.
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