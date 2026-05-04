Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf

Ennigerloh. Infostand der Verkehrsunfallprävention bei der Auftaktveranstaltung "Stadtradeln 2026"

Warendorf (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, findet in Ennigerloh auf dem Marktplatz von 11 - 14 Uhr die Auftaktveranstaltung zum STADTRADELN statt. Mit Aktionen und Infoständen wird Ihnen ein abwechslungsreichen Programm rund um das Fahrrad geboten. Die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Warendorf wird sich mit einem Präventionsstand zum Thema Fahrrad, Pedelec und Co an der Veranstaltung beteiligen.

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