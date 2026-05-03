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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ford Focus angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (02.05.2026) einen grauen Ford Focus in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 13.00 Uhr und 20.20 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Warendorfer Straße und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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