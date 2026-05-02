Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Zweiparteienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Freitag (01.05.2026) in ein Zweiparteienhaus an der Stromberger Straße in Beckum eingebrochen.

Zwischen 14.50 Uhr und 17.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten Schränke und Räume, stahlen unter anderem Schmuck und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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