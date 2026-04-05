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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise (0083304/2026)

Gera (ots)

Am späten Freitagabend, 03.04.2026, kam es im Leonhard-Frank-Weg zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im Hochparterre ein und entwendeten unter Anderem einen Laptop, Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Die Polizei Gera bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Leonhard-Frank-Weges bemerkt? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer 0365-8290 bei der Polizei Gera entgegengenommen. (SH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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