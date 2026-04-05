LPI-G: Zeugen nach Sachbeschädigung am Markt in Greiz gesucht
Greiz (ots)
Unbekannte beschädigte im Zeitraum Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 9 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes am Markt in Greiz. Vermutlich wurde die Scheibe mit einem Gegenstand beworfen und hierdurch leicht beschädigt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.
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