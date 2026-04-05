Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma

Zeulenroda-Triebes (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag gegen 23 Uhr in eine Firma in der Wesserstraße in Triebes einzubrechen. Vermutlich versuchten sie Buntmetall zu stehlen. Der oder die Täter wurden jedoch durch die Alarmanlage bzw. den Sicherheitsdienst in der Tatausführung gestört. Es wurde nichts entwendet. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

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