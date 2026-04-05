Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Gera festgestellt (0082974/2026)

Gera (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 03.04.2026, wurde in der Weidenstraße ein 41-jähriger Mann durch Polizeibeamte kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum führte. Gegen 16:45 Uhr fiel der Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, für den zudem kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. In der Folge wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. (SH)

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