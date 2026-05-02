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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Gartenlaube

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitag (01.05.2026, 22.00 Uhr) zu einem Brand in einem Kleingartenverein an der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen gerufen worden.

Vor Ort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, verletzt wurde niemand, Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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