Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Gartenlaube

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitag (01.05.2026, 22.00 Uhr) zu einem Brand in einem Kleingartenverein an der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen gerufen worden.

Vor Ort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, verletzt wurde niemand, Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

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