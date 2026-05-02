Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradlenker verhaken sich

Warendorf (ots)

Zwei Pedelec-Fahrerinnen sind am Freitag (01.05.2026, 18.15 Uhr) in Ahlen leicht verletzt worden.

Die beiden Ahlenerinnen fuhren nebeneinander auf der Straße Im Pöppelkamp, als sich die Lenker ihrer Pedelecs berührten und verhakten. Beide stürzten und verletzten sich dabei leicht.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

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