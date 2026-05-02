Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

Warendorf (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Freitag (01.05.2026, 17.45 Uhr) in Ennigerloh-Enniger schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger Ennigeraner fuhr in seinem Auto auf der Hauptstraße, um nach links in den Rosenweg abzubiegen. Zunächst ließ er eine entgegenkommende Gruppe Radfahrer passieren und bog dann ab. Hier stieß er mit dem letzten Radler der Gruppe - ein 61-jähriger Neubeckumer - zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Pedelec-Fahrer schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

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