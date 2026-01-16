Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Donnerstag flüchtete ein Unfallverursacher bei Schwendi von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fiat Ducato auf der L280 von Schwendi-Schönebürg in Richtung Maselheim. Noch vor Heggbach kam dem Fiat-Fahrer ein Fahrzeug entgegen. Wie der 26-Jährige weiter berichtet, soll wohl das unbekannte Fahrzeug über die Mittellinie geraten sein. In der weiteren Folge kam es zu einem Spiegelstreifer. Während der Geschädigte anhielt und wartete, flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher in Richtung Schwendi. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07351/4470 entgegen. Der Schaden Fiat wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

++++0082615

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell